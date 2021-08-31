★ ★ ★ ★ ★

بعد نجاح إطلاقها أول بطولة نسائية في المملكة

بعد نجاح إطلاق أول بطولة نسائية لرياضة النتِبول في المملكة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ‪والهيئة السعودية للسياحة وبدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، تستعد "نِتبول السعودية" لإطلاق المراحل الأولى من برامجها التي تهدف إلى التعريف بالرياضة وتدريب 3،600 طالبة خلال العام الدراسي 2021/2022 في حال عودة الطلاب للمدارس.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة "نِتبول السعودية" الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود إلى أن "النِتبول " تعد رياضة نموذجية للانتشار في المدارس حول المملكة، ومناسبة لجميع فئات المجتمع العمرية، وتفرض قوانينها مشاركة جميع اللاعبات بشكل متساوٍ بالملعب، مما يجعلها رياضة نموذجية في حصص الرياضة البدنية للأطفال.

وأكدت في هذا الصدد السعي إلى التعريف بهذه الرياضة ونشرها في المدارس والجامعات وبين أفراد المجتمع، والترويج لها عبر المحافل والفعاليات المختلفة في المملكة.

وكانت "نِتبول السعودية" أطلقت أول بطولة نسائية لرياضة النتِبول في المملكة خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والهيئة السعودية للسياحة؛ وبدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وأقيمت البطولة على متن السفينة السياحية "بيليسيما"، التي تجوب مياه البحر الأحمر في رحلات كروز مميزة تنطلق من ميناء جدة الإسلامي.

وتميزت البطولة بجمع الرياضة والسياحة ضمن مبادرة مشتركة عنوانها الرياضة المجتمعية، ومضمونها تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية المملكة 2030 في عدة مجالات، لتسهم في رفع نسبة ممارسة الأفراد للأنشطة الرياضية والبدنية إلى مرة واحدة على الأقل أسبوعياً؛ وما يعادل نحو 40% بحلول العام 2030، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات القطاع السياحي بتنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية ووضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.



وتعد "نِتبول السعودية" واحدة من أصل ١٦ اتحاداً ولجنة أعلنت عنها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في شهر مايو 2021، وهي الرياضة التي يمارسها أكثر من 20 مليون لاعبة في أكثر من 80 دولة، ولُعبت البطولة بين فريقين نسائيين بمشاركة 16 لاعبة تتراوح أعمارهن ما بين 13-23 عاماً، ويتلقين تدريباتهن في أكاديمية الرياضة الذهبية بمدينة الرياض، وتسعى "نِتبول السعودية" من خلال هذه البطولة والمنافسات القادمة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة المفيدة والشيقة، وتسهيل ممارستها، وتوفير الدعم والأدوات اللازمة لانتشارها، ومتابعة الأداء واقتناص المواهب، وتطوير القدرات لتحقيق المنجزات.

