أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نِتبول " تستعد لإطلاق المراحل الأولى من برامجها للتعريف بالرياضة وتدريب 3،600 طالبة للعام الدراسي الجديد

Print
بعد نجاح إطلاقها أول بطولة نسائية في المملكة

بعد نجاح إطلاق أول بطولة نسائية لرياضة النتِبول في المملكة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ‪والهيئة للسياحة وبدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، تستعد "نِتبول السعودية" لإطلاق المراحل الأولى من برامجها التي تهدف إلى التعريف بالرياضة وتدريب 3،600 طالبة خلال العام الدراسي 2021/2022 في حال عودة الطلاب للمدارس.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة "نِتبول السعودية" الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود إلى أن "النِتبول " تعد نموذجية للانتشار في المدارس حول المملكة، ومناسبة لجميع فئات المجتمع العمرية، وتفرض قوانينها مشاركة جميع اللاعبات بشكل متساوٍ بالملعب، مما يجعلها رياضة نموذجية في حصص الرياضة البدنية للأطفال.

وأكدت في هذا الصدد السعي إلى التعريف بهذه الرياضة ونشرها في المدارس والجامعات وبين أفراد المجتمع، والترويج لها عبر المحافل والفعاليات المختلفة في المملكة.

وكانت "نِتبول السعودية" أطلقت أول بطولة نسائية لرياضة النتِبول في المملكة خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والهيئة السعودية للسياحة؛ وبدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وأقيمت البطولة على متن السفينة السياحية "بيليسيما"، التي تجوب مياه البحر الأحمر في رحلات كروز مميزة تنطلق من ميناء جدة الإسلامي.

وتميزت البطولة بجمع الرياضة والسياحة ضمن مبادرة مشتركة عنوانها الرياضة المجتمعية، ومضمونها تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية المملكة 2030 في عدة مجالات، لتسهم في رفع نسبة ممارسة الأفراد للأنشطة الرياضية والبدنية إلى مرة واحدة على الأقل أسبوعياً؛ وما يعادل نحو 40% بحلول العام 2030، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات القطاع السياحي بتنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية ووضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.


وتعد "نِتبول السعودية" واحدة من أصل ١٦ اتحاداً ولجنة أعلنت عنها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في شهر مايو 2021، وهي الرياضة التي يمارسها أكثر من 20 مليون لاعبة في أكثر من 80 دولة، ولُعبت البطولة بين فريقين نسائيين بمشاركة 16 لاعبة تتراوح أعمارهن ما بين 13-23 عاماً، ويتلقين تدريباتهن في أكاديمية الرياضة الذهبية بمدينة الرياض، وتسعى "نِتبول السعودية" من خلال هذه البطولة والمنافسات القادمة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة المفيدة والشيقة، وتسهيل ممارستها، وتوفير الدعم والأدوات اللازمة لانتشارها، ومتابعة الأداء واقتناص المواهب، وتطوير القدرات لتحقيق المنجزات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

مدرب لياقة: 30 دقيقة وقت كافي لممارسة الرياضة يوميًا

مدرب لياقة: 30 دقيقة وقت كافي لممارسة الرياضة يوميًا