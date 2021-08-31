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بدون صيدلي.. غلق صيدليات مخالفة في حي الأربعين بالسويس

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بدون صيدلي.. غلق صيدليات مخالفة في حي الأربعين بالسويس بدون صيدلي.. غلق صيدليات مخالفة في حي الأربعين بالسويس

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أغلق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة عدة صيدليات مخالفة بنطاق حي الأربعين استمرارًا لمتابعة السوق الدوائي، وتنفيذًا لتوجيهات وقرارات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بالتفتيش المستمر لاتخاذ الإجراءات ضد الصيدليات المخالفه بالغلق الإداري.

وكلّف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة مريم سلامة، مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق نتيجة مخالفه بعض الصيدليات للشروط الصحية وعدم وجود صيدلي، مع تكرار المرور على هذه الصيدليات وإنذارها سابقًا.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المنشآت الصحية والخدمية والحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشترطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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