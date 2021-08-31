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مشجع يوفنتوس يوجه طلب إلى رونالدو بعد رحيله .. «على الأقل أترك لنا جورجينا»

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مشجع يوفنتوس يوجه طلب إلى رونالدو بعد رحيله .. «على الأقل أترك لنا جورجينا» مشجع يوفنتوس يوجه طلب إلى رونالدو بعد رحيله .. «على الأقل أترك لنا جورجينا»

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تستعد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز لخوض تجربة جديدة في الحياة من خلال الانتقال للعيش في إنجلترا، رفقة صديقها النجم كريستيانو رونالدو بعد التعاقد مع مانشستر يونايتد .

ونشرت جورجينا صورة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» في خاصية «ستوري» لكريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر» مع ملصق لقلب أحمر، وذلك بعد استكمال إجراءات انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد .

وأعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري في مؤتمر صحفي عشية مباراته أمام ضيفه إمبولي (0-1) يوم السبت الماضي، أن كريستيانو رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل، وأنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس، ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق أمام إمبولي .

ورفع أحد مشجعي يوفنتوس، خلال مباراته أمام ضيفه إمبولي، لافتة تطالب ببقاء جورجينا رودريجز في إيطاليا، حتى لو انتقل رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد، وكتب على اللافتة عبارة: «على الأقل أترك لنا جورجينا» .

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