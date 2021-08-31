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الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا

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الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم العمل على تجنب الهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا، بما في ذلك عبر دعم الدول التي ستستقبل اللاجئين الأفغان.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي وأعضاءه سيعملون معا من أجل تجنب تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة مثل تلك التي واجهها الاتحاد في وقت سابق".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من دعم الدول المتاخمة لأفغانستان من أجل مساعدة جميع المحتاجين دون مغادرتهم للمنطقة.

وأكد البيان أن إجلاء المواطنين من أفغانستان سيكون على شكل عمليات دقيقة في وقت لاحق.

ويأتي ذلك بعد إتمام انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مساء الاثنين 30 أغسطس.

المصرى اليوم

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