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قالت اذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أنه على الرغم من اجتياز المهاجم المصري، مصطفى محمد، للكشف الطبي بنجاح في نادي بوردو، إلا أن هناك عائق ظهر حول استكمال الصفقة.

كان النادي الفرنسي قد توصل لإتفاق مع جالطا سراي لضم مصطفى محمد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع امكانية الشراء بشكل نهائي، لكن أزمة ظهرت بين النادي التركي ونادي الزمالك - نادي اللاعب السابق - قد تؤدي إلى فشل الصفقة.

كان جالطا سراي قد ضم مصطفى محمد من الزمالك على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء مقابل 4 مليون يورو. وهو شرط الشراء الذي تم تطبيقه خلال الصيف الحالي، لكن وفقًا للتقرير الفرنسي، فأن نادي الزمالك اصر أن قيمة الصفقة كاملة لم تدفع له، ووعلى هذا النحو يرفض النادي تأكيد انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى النادي التركي.