أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أسامة نبيه يستقيل من خلال ساعات بسبب حسّين السيد .. وأزمة بين اللاعبين

Print
أسامة نبيه يستقيل من الزمالك خلال ساعات بسبب حسّين السيد .. وأزمة بين اللاعبين أسامة نبيه يستقيل من خلال ساعات بسبب حسّين السيد .. وأزمة بين اللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الكروي الاول بنادي على تقديم استقالته رسميا خلال الفترة المقبلة من الجهاز الفني للزمالكاعتراضا علي سياسة حسين السيد عضوٍ اللجنة الموقتة والمشرف عليالكرة بالفريق .

وعلمت «المصري اليوم« ان نبيه ابلغ حسين لبيب رئيس اللجنة باستقالته من تدريب الفريق اعتراضا علي تدخلات حسين السيد في عملالجهازين الفني والاداري ورغبته في فرض سيطرته علي الامور الفنية والادارية الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين وهو ما رفضه اسامة نبيهباعتبار ذلك تدخل في صميم عمله .

ومن المقرر أن يعلن نبيه استقالته بشكل رسمي مثل احمد عبدالمقصود خلال ساعات عقب انتهائه من بعض الاجراءات الخاصة باللاعبينوالصفقات الجديدة حتي يحافظ علي الاستقرار الفني والاداري للفريق

ووفقاً لمصدر مطلع فان عدد من اللاعبين أعلنوا تضامنهم مع أسامة نبيه ، وارسلوا رسائل فيما بينهم علي الجروب الخاص باللاعبين لمطالبة لبيب باقناع أسامة نبيه بالاستمرار وعدم رحيله باعتبار أنه الأفضل والأنسب في الفترة المقبلة فضلاَ عن اتفاق اللاعبين علي أن نبيه يعلم جيدا كيفية التعامل مع المنظومة الحالية التى تدير الدوري بدليل نجاحه في قيادة الفريق التتويج بدرع الدوري .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي