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استقر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على تقديم استقالته رسميا خلال الفترة المقبلة من الجهاز الفني للزمالكاعتراضا علي سياسة حسين السيد عضوٍ اللجنة الموقتة والمشرف عليالكرة بالفريق .

وعلمت «المصري اليوم« ان نبيه ابلغ حسين لبيب رئيس اللجنة باستقالته من تدريب الفريق اعتراضا علي تدخلات حسين السيد في عملالجهازين الفني والاداري ورغبته في فرض سيطرته علي الامور الفنية والادارية الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين وهو ما رفضه اسامة نبيهباعتبار ذلك تدخل في صميم عمله .

ومن المقرر أن يعلن نبيه استقالته بشكل رسمي مثل احمد عبدالمقصود خلال ساعات عقب انتهائه من بعض الاجراءات الخاصة باللاعبينوالصفقات الجديدة حتي يحافظ علي الاستقرار الفني والاداري للفريق

ووفقاً لمصدر مطلع فان عدد من اللاعبين أعلنوا تضامنهم مع أسامة نبيه ، وارسلوا رسائل فيما بينهم علي الجروب الخاص باللاعبين لمطالبة لبيب باقناع أسامة نبيه بالاستمرار وعدم رحيله باعتبار أنه الأفضل والأنسب في الفترة المقبلة فضلاَ عن اتفاق اللاعبين علي أن نبيه يعلم جيدا كيفية التعامل مع المنظومة الحالية التى تدير الدوري بدليل نجاحه في قيادة الفريق التتويج بدرع الدوري .