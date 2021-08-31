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كاتبة تطالب بتعدد الزوجات لحل مشاكل العنوسة والمطلقات

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كاتبة تطالب بتعدد الزوجات لحل مشاكل العنوسة والمطلقات كاتبة تطالب بتعدد الزوجات لحل مشاكل العنوسة والمطلقات

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قالت الكاتبة دعاء عبدالسلام، إن نسب المتأخرات في الزواج والأرامل والمطلقات كبيرة جدًا، ولذلك هناك ضرورة لتشجيع التعدد، معقبة: «الزوجة لازم تقول لزوجها أرجوك اتزوج، لو عندها طيبة وسماحة».

وتابعت «عبدالسلام»، خلال حوارها مع الإعلاميين عامر طاهر وبدرية طلبة وهند رضا، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن المرأة إذا وجدت أن سبب الزواج عليها وجود نقص، فهذا يعني أن الزوجة تعاني من مشكلة ما، لأن الزوجة يجب أن تكون واثقة من نفسها.

ولفتت إلى أن مكافحة الزوجة مع الزوج ليس فضل منها، ولكن واجب عليها، مشيرة إلى أن زواج الرجل على زوجته من أجل تخفيف العنوسة ونسب الأرامل أمر واجب، وعلى الزوجة أن تحث الزوج على هذا الأمر.

المصرى اليوم

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