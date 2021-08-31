أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موسكو تضاعف رحلاتها السياحية إلى 50 رحلة أسبوعيًا للغردقة وشرم الشيخ

Print
موسكو تضاعف رحلاتها السياحية إلى 50 رحلة أسبوعيًا للغردقة وشرم الشيخ موسكو تضاعف رحلاتها السياحية إلى 50 رحلة أسبوعيًا للغردقة وشرم الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الخطوط الجوية الروسية مضاعفة رحلاتها من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بداية من غد الاربعاء اول شهر سبتمبر والعمل بجدول رحلاتها الجديد ليرتفع عدد الرحلات الأسبوعية، بين كل من شرم الشيخ والغردقة، وموسكو إلى 50 رحلة أسبوعيا بمعدل 25 رحلة لكل مطار بدلا من 5 رحلات أسبوعيًا.

واختارت الشركات السياحية 164 فندقًا، 80 منها في الغردقة و84 في شرم الشيخ للحجز للسائحين، وان الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى شرم الشيخ برحلة طيران لمدة 7 ليالٍ إلى فندق 5 نجوم على أساس شامل كليًا يبدأ من 44.4 ألف روبل للفرد مع إشغال مزدوج. بنفس الشروط، في الغردقة، يبدأ الحد الأدنى لسعر الجولة من 51.5 ألف روبل.

كانت وكالة النقل الجوي الروسية منحت، 8 شركات طيران روسية تصاريح لتسيير رحلات جوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.وشملت التصاريح شركات “أيروفلوت” و”بوبيدا” و”” و”أس 7″، و”سمارت أفيا”، و”أورال للطيران”، و”نوردويند ايرلاينز”، و”أزور آير«

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زار 40 دولة وكرمه الرئيس بوتين.. حكاية مهندس مصري مقيم في روسيا

زار 40 دولة وكرمه الرئيس بوتين.. حكاية مهندس مصري مقيم في روسيا

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يصل روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة»

وزير الرياضة يصل روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة»

روسيا حول الاعتراف بحكومة «طالبان» في أفغانستان: سنتابع خطواتها الأولى

روسيا حول الاعتراف بحكومة «طالبان» في أفغانستان: سنتابع خطواتها الأولى