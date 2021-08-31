موسكو تضاعف رحلاتها السياحية إلى 50 رحلة أسبوعيًا للغردقة وشرم الشيخ

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تبدأ الخطوط الجوية الروسية مضاعفة رحلاتها من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بداية من غد الاربعاء اول شهر سبتمبر والعمل بجدول رحلاتها الجديد ليرتفع عدد الرحلات الأسبوعية، بين كل من شرم الشيخ والغردقة، وموسكو إلى 50 رحلة أسبوعيا بمعدل 25 رحلة لكل مطار بدلا من 5 رحلات أسبوعيًا.

واختارت الشركات السياحية 164 فندقًا، 80 منها في الغردقة و84 في شرم الشيخ للحجز للسائحين، وان الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى شرم الشيخ برحلة طيران لمدة 7 ليالٍ إلى فندق 5 نجوم على أساس شامل كليًا يبدأ من 44.4 ألف روبل للفرد مع إشغال مزدوج. بنفس الشروط، في الغردقة، يبدأ الحد الأدنى لسعر الجولة من 51.5 ألف روبل.

كانت وكالة النقل الجوي الروسية منحت، 8 شركات طيران روسية تصاريح لتسيير رحلات جوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.وشملت التصاريح شركات “أيروفلوت” و”بوبيدا” و”روسيا” و”أس 7″، و”سمارت أفيا”، و”أورال للطيران”، و”نوردويند ايرلاينز”، و”أزور آير«