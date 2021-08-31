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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد تعرض طفل لماس كهربائي عقب ملامسته عمود إنارة بأحد شوارع قرية المنير التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ونجاح أحد شباب القرية في إنقاذ الطفل وإبعاده عن العمود قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وإسعافه على الفور.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قال محمد إبراهيم عيد، 31 عاما، صاحب معرض للمراتب، الذي أنقذ الطفل، إنه أثناء تواجده في المعرض سمع سيدة تصرخ بصوت عالي، فتوجه مسرعا حيث وجد طفلا في السادسة من عمره ملقى على الأرض بجوار أحد الأعمدة الكهربائية، إثر تعرضه لماس كهربائي، وعلي الفور دون تردد أو تفكير قام بجذب الطفل من قدميه، مؤكدا أنه لم يفكر ماذا كان يحدث له في تلك اللحظة ولكن الله ألهمه بأن يقوم بهذا التصرف لإنقاذ هذا الطفل.

وأضاف أنه حمل الطفل وأثناء التوجه به مسرعا لإسعافه، طالبته ممرضة تصادف مرورها وقت الحادث بأن يتوقف، وأخبرته أنها ممرضة وقامت بعمل جلسات إنعاش قلبي للطفل حتي استقرت حالته وأصبح بحالة جيدة، لافتا إلى أنه تواصل مباشرة مع طوارئ الكهرباء فور الواقعة، وتم إرسال المختصين الذين أجروا أعمال الصيانة للعمود.

وطالب أهالي القرية مسؤولي الكهرباء بضرورة فحص أعمدة الإنارة واستبدال المتهالك منها، خشية وقوع أي حوادث مماثلة قد تتسبب في تعرض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.