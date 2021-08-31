«جوجل» تؤجل العودة للعمل من المكاتب إلى يناير مع استمرار المخاوف من كوفيد

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قال ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة جوجل التابعة لألفابيت اليوم الثلاثاء إن الشركة أجلت العودة الطوعية للعمل من المكتب إلى يناير كانون الثاني من العام المقبل مستندا إلى الغموض الذي تتسبب فيه جائحة كوفيد-19 في الكثير من مناطق العالم.

وتعيد الشركات النظر حتى في القواعد المتعلقة باستخدام الكمامات وتلقي اللقاحات بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض.

وقال بيتشاي في بريد إلكتروني للموظفين "بعد العاشر من يناير، سنمكن الدول والمواقع من اتخاذ قرارات بشأن موعد إنهاء العمل الطوعي من المنزل بناء على الظروف المحلية".