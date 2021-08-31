أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤول أمريكي يكشف الالتزامات الدولية على "طالبان"

Print
مسؤول أمريكي يكشف الالتزامات الدولية على "طالبان" مسؤول أمريكي يكشف الالتزامات الدولية على "طالبان"
"سوليفان" أشار إلى اعتزام واشنطن تقديم مساعدات للشعب الأفغاني

مسؤول أمريكي يكشف الالتزامات الدولية على

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الثلاثاء)، إن حركة طالبان لن تحصل على أي مساعدات اقتصادية قبل التأكد من وفائها بالتزاماتها الدولية، كاشفًا عن أنها تتضمن توفير معبر آمن إلى خارج أفغانستان لكل الأمريكيين والمقيمين الأفغان بالولايات المتحدة.

وأضاف "سوليفان" خلال حوار مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الاستفادة من المساعدات الاقتصادية والتنموية سيعتمد على ما إذا احترمت "طالبان" التزاماتها، بشأن المعبر الآمن لفائدة الأمريكيين وحلفائنا الأفغان.

وبيّن أن قرار تقديم المساعدات سيعتمد كذلك على التزام الحركة بعدم السماح بتحول أفغانستان إلى قاعدة يستخدمها الإرهابيون للهجوم على الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

ولفت "سوليفان" إلى أن واشنطن قد تخطط لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، لكن شريطة أن تذهب مباشرة إلى شعب أفغانستان.

وأوضح أن الشعب الأفغاني يحتاج إلى المساعدة في الصحة وتأمين المواد الغذائية، وأمريكا تنوي بالفعل إلى تقديم هذا النوع من المساعدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم

عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق"

عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق"

"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية