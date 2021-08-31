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طرح النجم محمد محيى فيديو كليب أغنيته السابعة «ورقة وقلم» على موقع "يوتيوب"، وجميع المتاجر الالكترونية، ومحطات الراديو، من ألبومه الجديد «بتاع زمان».. وهى أغنية درامية عاطفية عن محاسبة حبيب لأخطاء وغدر حبيبه، ودارت فكرة التصوير في إطار بسيط عبر فيه محيى عن معنى كلمات الأغنية.

أغنية «ورقة وقلم» من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، وإخراج كامبا.

يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل ست أغنيات هي «سهرانين» كلمات نور حمدي وألحان محمد محيى، و«فوضت أمرى» كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيى، و«قلت أخونه» كلمات نور حمدى وألحان كريم حمدى، و«قضية» كلمات رضا أمين وألحان مصطفى عوض، و«بعدنا» كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، و«انت في دمى» كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

تقول كلمات «ورقة وقلم»:

انا حكسب فيك ثواب.. من غير جرح وعذاب

حبعد واقول دي بتيجي على اتفه الاسباب

انا حبقي معاك كريم.. مش حفتح سين وجيم

انا عايز بس اقولك في بينا حساب قديم