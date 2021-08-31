مكتب التنسيق بجامعة العريش يستقبل طلاب المرحلة الثانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء مكتب التنسيق الالكترونى بجامعة العريش اليوم في استقبال طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة ( من القسمين العلمي والأدبي )، وسط اجراءات احترازية ووقائية، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة على استقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية تيسيرا عليهم من مشقة التقديم في مكاتب التنسيق الأخرى خارج المحافظة.. موجها بتسهيل كافة الاجراءات وتوفير الأجهزة اللازمة لتنسيق الطلاب وكتابة رغباتهم للقبول في مختلف كليات الجامعة والجامعات الأخرى .

كما وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب.. مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيراً عليهم .

ومن جانبه، أعلن ممدوح فراج أبورياش مدير عام شؤون الطلاب المركزية بجامعة العريش عن استمرار استقبال الطلاب حتى يوم 4 سبتمبر المقبل وفقا لما حدده المكتب الرئيسى.. مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للطلاب أثناء التنسيق، وأنه سبق استقبال طلاب المرحلة الأولى.. مع التزام الجميع بكافة الاجراءات من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة .