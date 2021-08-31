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«صحة شمال سيناء» تنتهى من تطهير خزانات المياه في مستشفى العريش

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«صحة شمال سيناء» تنتهى من تطهير خزانات المياه في مستشفى العريش «صحة شمال سيناء» تنتهى من تطهير خزانات المياه في مستشفى العريش

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انتهت مديرية الصحة يشمال سيناء ( إدارة صحة البيئة ) من تطهير خزانات المياه في مدينة العريش، إلى جانب التطهير الشهري لخزانات المستشفى ووحدات الغسيل الكلوي .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة التطهير السنوية لجميع خزانات المياه العامة بالعريش ومحطات التحلية، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بسيناء .

ومن جهة أخرى، تم الانتهاء من التطهير الشهري لجميع خزانات المياه بمستشقى العريش العام ووحدات الكلى الصناعية وسيارة مياه الكلى لشهر اغسطس الجارى، وذلك تحت الاشراف الصحى لادارة صحة البيئة بالمديرية والادارة الصحية بوسط المدينة .

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أنه تم رش خزانات الصرف الصحي بمستشفى بئر العبدالمركزي للقضاء على يرقات البعوض والحشرات، وذلك بواسطة وحدة الملاريا التابعة للإدارة الصحية ببئر العبد، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمرضى من رواد ونزلاء المستشفى .

المصرى اليوم

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