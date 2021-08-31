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أعربت أسرة طفل المحلة الذي حررته أجهزة الأمن من مختطفيه بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، عن شكرها للدولة وللرئيس عبدالفتاح السيسي لعودة ابنهم دون أن يمسه أي سوء، مضيفة في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»: «نشكر الرئيس السيسي رجع ابننا».

وقال أفراد من الأسرة إنهم ظلوا على مدار يومين في أجواء خوف وقلق وتوترـ وشعب مصر شاركهم حزنهم، وتابعوا: «شعب مصر معروف أنه بيقف وقت الشدة.. شعب مصر بيبان في اللحظات دي وشعب فيه الخير.. مصر تستحق كل خير ورئيسها معانا وماسبناش».

فيما قال زياد، الطفل المحرر، إنه لا يعلم سبب اختطافه من قبل المتهمين من أمام المحال الخاصة بهم، مضيفا أن المتهمين في القضية قاموا بوضعه في السيارة، ثم نقلوه لأخرى، ولفت إلى أن المتهمين وضعوه في مبنى مكون من الطوب الأحمر، معلقًا: «سابوني في بيت مع واحد خلال ساعات الخطف التي تم تتجاوز الـ48 ساعة».

وعرضت وزارة الداخلية لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، كلمة سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد زياراته إلى أكاديمية الشرطة؛ متحدثًا على ضرورة ثقة المواطنين بالحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن المساس بأمن مصر أمر لا يمكن حدوثه أو المساس به.

وشمل الفيديو لقطات للحظة القبض على مختطفي الطفل وتحرير الأخير من قبضتهم وإعادته إلى أهليته سالمًا وسط فرحة كبيرة من أهالي المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالما.