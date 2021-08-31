أخبار عاجلة

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو) -
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر: "أنسيلمو اختار العالمي.. أنسيلمو نصراوي"

Print
النصر: "أنسيلمو اختار العالمي.. أنسيلمو نصراوي" النصر: "أنسيلمو اختار العالمي.. أنسيلمو نصراوي"

النصر:

نجحت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة انتقال البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب نادي الوحدة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النصر مقطع عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقه بعبارة "أنسيلمو اختار العالمي .. أنسيلمو نصراوي".

يُشار إلى أن البرازيلي صاحب الـ33 عامًا رفض البقاء مع الوحدة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، على الرغم من تبقي 3 أعوام في عقده مع الفريق.


وظل البرازيلي أنسيلمو محل تنافس إدارتي النصر والاتحاد، خلال اليومين الماضيين للفوز بخدماته مع تبقي ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إلا أن إدارة النادي العاصمي نجحت في الظفر بخدمات البرازيلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو