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جامعة قناة السويس تستعد لتجديد شهادة الأيزو بخطة عمل متكاملة

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جامعة قناة السويس تستعد لتجديد شهادة الأيزو بخطة عمل متكاملة جامعة قناة السويس تستعد لتجديد شهادة الأيزو بخطة عمل متكاملة

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد لتجديد الأيزو للهيكل الإداري للجامعة في دورتها الثانية للعام الجامعى٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك من خلال خطة عمل متكاملة خلال هذه الفترة.

وتابع «زكي»، أننا نسعى للريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن «الأيزو» هي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة، مؤكدًا أن تلك تعد تتويج لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل.

جاء ذلك أثناء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ أغسطس بفريق مراجعة الإدارة العليا للجودة لتطبيق نظام الأيزو بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور حمدى كمال عطالله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقًا المواصفة ISO 9001/ 201 والدكتور محمد أمين ممثل الشركة الاستشارية الهندسية ومديرى عموم الجامعة .

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه خلال الإجتماع تمت مراجعة نظام إدارة الجودة بالجامعة مع صدور التوصيات الخاصة باستمرارية الإلتزام بإجراءات وتعليمات الأيزو موجها بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الموضوعه مع تطبيق جميع التدابير الخاصة بواجهة لكل منسوبي الجامعة .

ومن جانبه قام الدكتور حمدى عطا الله بعرض أجندة الإجتماع الخاصة بمراجعة الإدارة وما قامت بتحقيقه خلال العام الجامعالجامعى٢٠٢٠-٢٠٢١ وإجراءات الجامعة لمواجهة جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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