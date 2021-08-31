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يهنئ رئيس زامبيا الجديد بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة

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السيسي يهنئ رئيس زامبيا الجديد بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة يهنئ رئيس زامبيا الجديد بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة

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أجرى الرئيس عبدالفتاح مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيشيليما.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبي على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكداً حرص على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.

كما أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسؤولين من الجانبين، مشيداً في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري.

من جانبه؛ عبر الرئيس الزامبي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس بفوزه في الانتخابات، مشيداً بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، ومعرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده، استمراراً للدعم المصري المتواصل منذ استقلال زامبيا وحتى الآن، خاصةً في ظل وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس الزامبي بالدعم المصري المقدم لمواجهة أزمة في زامبيا، إلى جانب برامج بناء الكوادر الزامبية في مختلف المجالات، مؤكداً في هذا الإطار اهتمام بلاده بجذب الاستثمارات المصرية، لاسيما في قطاعات الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والثروة السمكية.

المصرى اليوم

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