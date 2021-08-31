استشاري صحة نفسية: «الزواج مش مجرد تكاليف وإمكانيات.. وفشل الخطوبة مش عيب»..

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قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية، إن وقائع العنف بين الزوجين واردة الحدوث من الطرفين وليس من المرأة فقط، مشيرة إلى أن النفس البشرية لا تفرق بين الذكر والأنثى، لكن «السوشيال ميديا» تبرز دائما الأحداث الخارجة عن المألوف والتي تتعلق بالمرأة.

وأضافت شبانة، خلال برنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، أن سبب فشل الكثير من مشروعات الزواج هو بحث الشاب عن فتاة جميلة دون الاهتمام بالمواصفات الأخرى، وحرص الأهل على زواج ابنتهم بسبب تقدم سنها.

وتابعت: «التآلف بين الأسرة والشاب والفتاة المقبلين على الزواج من الأمور المهمة لنجاح الحياة الزوجية»، مضيفة أن فكرة شرط الثراء ليست جيدة، لأن الدين وضع قواعد يمكن من خلالها اختيار شريك الحياة.

وأردفت: «الاختيار الصحيح يجب أن يستند إلى عدة ثوابت لا يمكن الاستغناء عنها، منها المساواة في المستوى العقلي والثقافي، والمستوى العمري والزمني والاجتماعي، كي لا تكتب نهاية الحياة الزوجية بعد أول موقف»، لافتة إلى أن المؤهلات العلمية والحالة المادية ليست شرطا في نجاح الحياة الزوجية: «الزواج مش مجرد تكاليف وإمكانيات».

وأضافت أن من حق الشاب والفتاة إجراء فترة خطوبة للتعرف على بعضهما بشكل واضح، مشيرة إلى أنه ليس عيبا أن تفشل الخطوبة حال عدم تفاهم الطرفين، وذلك أفضل من فشل الحياة الزوجية برمتها.