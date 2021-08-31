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الشاعر روماني صبحي: الحب يصنع المعجزات

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الشاعر روماني صبحي: الحب يصنع المعجزات الشاعر روماني صبحي: الحب يصنع المعجزات

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قال الشاعر روماني صبحي، إنه ما زال ملتزم بالأصالة، رغم الكلمات السائدة في هذا العصر، بدليل أنه استطاع اصدار «كتاب من أجل الحب»، وكتاب «إلى حبيبتي».

وتابع «صبحي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه تأثر بالشعر منذ الطفولة، حيث كان حريصاً على قراءة النصوص الشعرية وترديدها، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر كلمات أول قصيدة شعرية قام بكتابتها، ولكنها كانت تحكي عن والدة بعد وفاته.

وأضاف أن الشاعر قد يمر بتجربة حب، فيقوم بكتابة قصائد حب، وقد يمر بتجربة أليمة فيقوم بالتعبير عن هذا الأمر، من خلال قصائد تحتوي على حزن.

ولفت إلى أن الحب يصنع المعجزان، فالحب كقيمة قد يقوم بتغير الإنسان، ويؤدي إلى القيام بأشياء أشبه بالمعجزات، معقبًا: «أنا مؤمن إن الحب بيغير الإنسان، وإنه بيصنع المعجزات».

المصرى اليوم

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