بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تغادر المستشفى لتستكمل عرض مسرحيتها «زقاق المدق»

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حرصت الفنانة عبير منير أن تطمأن جمهور ومحبي الفنانة نهال عنبر، على حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابة بارتجاج في المخ، مشيرة إلى أن الفنانة غادرت المستشفى، وأنها سوف تشارك في تقديم مسرحية «زقاق المدق»، اليوم.

ونشرت «منير» صورة جمعتها بالفنانة نهال، في بيتها بعد خروجها من المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بطمنكم على نهال عنبر الصوره دي حالا من بيتها هي كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وحتنزل النهارده تعرض في المسرحية».

وتابعت: «وجاية على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها إللى بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبدالوهاب في إسكندرية، هي دي نهال الإنسانة، ربنا يديها على قد نيتها الطيبة».

يشار إلى أن الفنانة نهال عنبر تعرضت لإصابة بارتجاج في المخ، أمس الإثنين، وذلك إثر اصطدامها بالديكور الخاص بمسرحية «زقاق المدق» التي تشارك فيها الفنانة بمحافظة الإسكندرية، ما تسبب في حالة إغماء للفنانة وتم نقلها سريعًا إلى مستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالي.