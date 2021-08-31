غرفة الغوص توقع مبادرة «السياحة العالمية» للحد من استخدام البلاستيك لحماية الحياة البحرية

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وقعت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على مبادرة منظمة السياحة العالمية للحد من البلاستيك، من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والدلافين والسلاحف من أخطار المخلفات البلاستيكية، وهي المبادرة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر، وذلك لحماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية حيث يعد اللبلاستيك الخطر الأكبر الذي يهدد البيئة البحرية.

وأعلنت الغرفة تأييدها الرؤية المشتركة للمبادرة للحد من أسباب التلوث البلاستيكي الجذرية وتدعم قراري محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء في حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، الصادرة سنة 2019 و2020، وكذلك جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك وتقليل استخدامه والعمل على القضاء عليه في جميع أنحاء مصر.

وتهدف مبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك على توحيد قطاع السياحة وراء رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي. وتمكن الشركات والحكومات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات متضافرة، تقود بالقدوة في التحول نحو التعميم في الحد من البلاستيك من خلال هذه المبادرة، تتعهد الغرفة على مساعدة أعضائها بتقديم حلول عملية للحد من البلاستيك في القطاع ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل. وتتعهد بالتخلص من المواد البلاستيكية التي ليس لها ضرورة وابتكار حلول بديلة للمواد البلاستيكية التي نحتاجها لكي يتم إعادة استخدامها بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد. ونحث جميع أعضاء الغرفة على استخدام عناصر أحادية الاستخدام قابلة للتحلل أو عناصر قابلة لإعادة الاستخدام وتعقيمها بصورة صحيحة بعد كل مرة.

وتلتزم غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتوقيع هذه المعاهدة بحلول عام 2025 من خلال إرسال خطاب رسمي لجميع أعضاء الغرفة في مصر لتشجيعهم على الانضمام للمبادرة، والذي سيتضمن توصيات للقطاع السياحي للاستمرار في العمل على الحد من استخدام البلاستيك ومبادئ الغرفة التوجيهية للحد منه وتقديم دورات توعوية مجانية حول التلوث البلاستيكي في قطاع السياحة والاستمرار في رفع مستوى الوعي من خلال إنشاء محتوي تعليمي ومقاطع توعوية وحملات تنظيف وورش عمل بالتعاون مع منظمات أخرى وتوفير قائمة بالموردين الذين يقدمون منتجات وبدائل قابلة للتحلل الحيوي ومشاركتها مع العاملين في القطاع لوقف استخدام البلاستيك على اللنشات السياحية التي تقوم بانشطة الغوص.