قطر: الاعتراف بـطالبان ليس على جدول الأولويات بالنسبة لنا

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قال محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، إن "الاعتراف بـطالبان ليس على جدول الأولويات بالنسبة لنا لكن عزل الحركة سابقا هو ما أدى إلى ما نحن فيه، نحافظ على فتح قنوات التواصل مع كل الأطراف التي تريد ذلك في أفغانستان وهي سياستنا منذ سنوات".

وتابع في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: "إعادة فتح مطار كابول من أهم الالتزامات التي تعهدت بها طالبان والتي من المهم أن تفي بها".

وأردف: "ناقشنا الأوضاع في أفغانستان واتفقنا على على ضرورة توحيد الجهود الدولية لحماية المدنيين والتوصل إلى انتقال سلمي للسلطة، شددنا على حماية حقوق الشعب الأفغاني وتجنب أي أزمة إنسانية في البلاد".