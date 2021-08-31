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تنسيق الجامعات الخاصة.. 60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق و300 فقط سجلوا رغباتهم

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تنسيق الجامعات الخاصة.. 60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق و300 فقط سجلوا رغباتهم تنسيق الجامعات الخاصة.. 60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق و300 فقط سجلوا رغباتهم

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قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن نسب مجاميع الثانوية العامة كانت مفاجئة للجميع، مضيفا: "أصبح الشكل متغيرا بصورة كبيرة بما يؤكد أن الامتحان والتقييم كان جيدا".

وأوضح الغر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن كلية الطب في الجامعات الحكومية كان الحد الأدنى لها 90.7 % أما في الجامعات الخاصة 87% والفارق بين الحكومي والخاص حوالي 3%.

وأكد الغر أن 60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم، ونحو 300 طالب وطالبة سجلوا الرغبات بالفعل، مشيرا إلى أن نهاية تنسيق الجامعات الخاصة الأحد المقبل وهي مرحلة واحدة.

المصرى اليوم

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