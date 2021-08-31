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اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» تناشد المواطنين سرعة الحصول على اللقاح

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اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» تناشد المواطنين سرعة الحصول على اللقاح اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» تناشد المواطنين سرعة الحصول على اللقاح

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الأبحاث العلمية أكدت فعاليات لقاح «كورونا»، مؤكدا أن كل الأدوية الموجودة فعالة لكل التحورات.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن بروتوكول العلاج يضمن الحالات المتوسطة والشديدة.

وأشار إلى أنه يتم استخدام أدوية مضادة للتجلط سواء بالحقن أو عن طريق الأقراص، مؤكدا أنه يفضل الحصول على تلك الأدوية بعد سن 45 سنة.

وتابع: «نتمنى أن نعبر الموجات المختلفة لكورونا بفضل الإرادة المصرية والقيادة السياسية ووزارة الصحة التي تعمل على أعلى مستوى».

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يجب أن نعود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتسابق بين المصريين على تلقي اللقاح، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة.

المصرى اليوم

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