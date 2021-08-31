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تامر عبد الحميد : وجود فاروق جعفر و حسين السيد كفيل بهدم الهرم الأكبر

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تامر عبد الحميد : وجود فاروق جعفر و حسين السيد كفيل بهدم الهرم الأكبر تامر عبد الحميد : وجود فاروق جعفر و حسين السيد كفيل بهدم الهرم الأكبر
هاجم تامر عبدالحميد ظهير أيمن نادي الأسبق فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، وحسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض.

ونشر تامر عبدالحميد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صورة لفاروق جعفر وحسين السيد معلقًا :«كنت أول من تحدث عن خطورة هذا الثنائي على الزمالك وأثبتت الايام أن وجودهما كفيل يهدم الهرم الأكبر مش نادي الزمالك فقط».

وأضاف :«نداء اخر للكابتن حسين لبيب برجاء ابعاد هذا الثنائي عن ملف كرة القدم».

وجاءت تصريحات تامر عبدالحميد ضد فاروق جعفر وحسين السيد، بعد فشل النادي في التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يُذكر أن نادي الزمالك دعم حتى الأن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح نادي المصري البورسعيدي، لمدة ثلاثة سنوات في صفقة إنتقال حر.

المصرى اليوم

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