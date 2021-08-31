جهود مكثفة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا في الشرقية

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كثفت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، جهودها لتطعيم الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس الحكومية والخاصة، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمواطنين المترددين على المستشفيات العامة والخاصة، وبالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة أمام مكاتب البريد والبنوك، والميادين، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية والبالغ عددها 16 مركزا حتي الآن، فضلا عن استخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها 31 مركزا حتى الآن، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.