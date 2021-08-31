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علماء كوريون يبتكرون تقنية «ثورية» تستطيع تحلية مياه البحر خلال دقائق معدودة

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علماء كوريون يبتكرون تقنية «ثورية» تستطيع تحلية مياه البحر خلال دقائق معدودة علماء كوريون يبتكرون تقنية «ثورية» تستطيع تحلية مياه البحر خلال دقائق معدودة

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في دراسة حديثة، وصف باحثون كوريون تقنية جديدة تجعل مياه البحر صالحة للشرب في دقائق معدودة بواسطة جهاز يمكن أن يساعد في حل مشكلة ندرة المياه العذبة في العالم.

قالت صحيفة EurekAlert العلمية في 29 يونيو 2021 أن العلماء في المعهد الكوري للهندسة المدنية وتكنولوجيا البناء ابتكروا جهازاً مصنوعاً من «أغشية الألياف النانوية المغزولة كهربائياً» لتحلية المياه يستخدم الضغط لدفع المياه عبر الأغشية وإزالة أملاحها.

حتى الآن، كانت هذه التقنية تواجه مشكلة: فبمجرد أن تصبح الأغشية رطبة جداً، فإنها تكون غير فعالة، لذلك كان لا بد من استبدالها بانتظام حتى يواصل الجهاز القيام بعمله. لكن الجهاز الجديد الذي طوره علماء كوريون تمكن من عزل 99.99٪ من الملح في لمدة شهر كامل أي أربعة عشر مرة أطول من التقنيات السابقة.

وبحسب الدكتور يونشول وو العامل في المعهد الكوري فإن «الغشاء المحوري من الألياف النانوية المغزول كهربائياً لديه إمكانات لا تصدق لمعالجة مياه البحر دون المعاناة من مشاكل ترطّب الأغشية».

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 785 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الوصول إلى مصدر آمن لمياه الشرب وعلى الرغم من كمية المياه الموجودة على الأرض، إلا أن معظمها مالح حيث لا تمثل المياه العذبة سوى حوالي 2.5٪ من الإجمالي.

المصرى اليوم

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