إدارة بايدن تتخذ خطوات لاستئناف مزادات التنقيب البري عن النفط والغاز

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كشفت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء النقاب عن أكثر من 16500 فدان قد تطرحها في مزادات على شركات التنقيب عن النفط والغاز في وقت مبكر من العام المقبل، في إطار سعيها للامتثال لأمر محكمة اتحادية أمريكية يأمر الحكومة باستئناف برنامج التأجير.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية إنها تجري تقييما لقطع الأراضي في ولايات من بينها ألاباما وميسيسبي ومونتانا ونيو مكسيكو ونورث داكوتا وأوكلاهوما، وفقا لوثائق نُشرت على موقع إلكتروني حكومي.

ولم يرد مسؤولو وزارة الداخلية على الفور على طلب لمزيد من التعقيب.

ووجه أمر القاضي ضربة لمسعى رئيسي للبيت الأبيض لمعالجة تغير المناخ من خلال كبح استخراج الوقود الأحفوري.

وتسعى الإدارة إلى فترة لتعليقات عامة بشأن قطع الأراضي مدتها 30 يوما في إطار المراجعة التي ستحدد أيها سيجري طرحها للمزاد.

وستباع حقوق الحفر في مبيعات للإيجار في فبراير ومارس من العام المقبل.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستتخذ خطوات لاستئناف برنامج تأجير النفط والغاز الاتحادي للامتثال لأمر القاضي الصادر في 15 يونيو الماضي، والذي يوقف تعليقها لمزادات التنقيب الذي بدأ قبل أشهر.