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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة فريدة من نوعها على مستوى العالم ومتكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك 4 آلاف قرية وتابع في 6 مراكز بالبحيرة تشملها مبادرة حياة كريمة، تخدم 3.5 مليون نسمة، وهو نصف عدد سكان المحافظة.

ولفت اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة شهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بـ 67 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك 8 آلاف مشروع يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة في إطار مبادرة حياة كريمة.

واستطرد، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن هناك قطارين سريعين سيمران في أراضي محافظة البحيرة، إضافة إلى إعادة تأهيل 1100 طريق في البحيرة.

واختتم حديثه قائلًا: إن البحيرة عامرة برموزها ومثقفيها وقاماتها، ويتم التواصل معهم وسيتم عقد لقاء معهم، موضحًا أنه تم تغيير اسمي شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي.