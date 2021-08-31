نجل نادر السيد يخوض تجربة إحتراف خارجية فى فيزيلا البرتغالى

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ما أشبه الليلة بالبارحة مقولة تنطبق على نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطنى والزمالك السابق الذى خاض تجربتين فى الاحتراف الخارجى الأولى فى كلوب بروجاليونانى والثانية مع نادى بروج البلجيكى ، ويمتلك سجل حافل خلال مشواره الكروى، واليوم تواجد حارس مرمى مصر السابق مع نجلة أحمد فى البرتغال لاتمام إجراءات إنتقال الأبن الى فريق فيزيلا البرتغالى فى أول تجربة للحارس الصاعد بعد حصوله على موافقة نادى الزمالك وينتظر أن يخضع الحارس الصاعد للاختبار الطبى لتوقيع العقد الجديد .

وقال نادر السيد، إنه تواجد رفقة نجله أحمد في البرتغال من اجل انتقاله إلى صفوف نادي فيزيلا لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وأوضح أن الحارس الشاب كان قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسم، قبل أن ينتقل إلى الدوري البرتغالي، ووجه حارس مرمى منتخب مصر السابق الشكر لإدارة نادي الزمالك على منح نجله فرصة في الاحتراف الخارجي.