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«صحة الأقصر»: استمرار تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا

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«صحة الأقصر»: استمرار تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا «صحة الأقصر»: استمرار تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا

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تواصل مديرية الصحة بمحافظة الأقصر أعمال حملة تطعيم جميع العاملين بالمصالح الحكومية بمحافظة الأقصر بلقاح ، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك من خلال فريق طبي متنقل تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه، حث محافظ الأقصر المواطنين على ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك مع استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، وعددها 5 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة، وذلك إلى جانب تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا داخل عدد 6 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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