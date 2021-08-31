في أول أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.. إقبال كثيف على معامل «عين شمس»

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توافد طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022/2021، الثلاثاء، على معامل التنسيق الالكتروني بكليتى الهندسة والبنات بجامعة عين شمس، وسط اتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا على سلامة وامان الطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين على اعمال التنسيق.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إقبالا كثيفا من الطلاب، وتفقد الدكتور أحمد الصباغ، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعامل، وأكد إن إدارة الكلية حرصت على توفير الإمكانيات اللازمة للوقاية في معامل التنسيق وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، واماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وتم تخصيص 4 معامل مجهزة بـ100 جهاز حاسب آلي متصلين بشبكة الإنترنت، وتخصيص فريق عمل تم اختياره من ذوي الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم في تسجيل الرغبات.

وأشارت سيده طه محمد الخولي، مسؤولة الإشراف على المعامل، إلى أن معامل التنسيق بالكلية تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا طوال أيام التنسيق بما في ذلك أيام الإجازات، حيث بدأت المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر، مؤكده أن كل القائمين على معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية سينتظرون حتى ينتهى آخر طالب من تسجيل رغباته، حيث تستقبل الكلية الطلاب من كل المناطق المحيطة بالكلية وبعضهم يأتي من مسافات بعيدة.

وفي كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، أجرت الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد الكلية جولة تفقدية في معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضافت أن كلية خصصت معملين مجهزين بـ40 جهاز حاسب آلي متصلين بشبكة الإنترنت، وخصصت فريق عمل تم اختياره من ذوي الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم في تسجيل الرغبات.

في أول أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.. إقبال كثيف على معامل التنسيق بعين شمس

في أول أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.. إقبال كثيف على معامل التنسيق بعين شمس