عماد النحاس يجدد تعاقده مع المقاولون العرب

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نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في تجديد التعاقد مع عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم أخر.

وجدد عماد النحاس تعاقده مع المقاولون العرب لمدة موسم، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع المهندس محسن صلاح، ومحمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة، كما تم خلال الجلسة تحديد احتياجات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم الفنية.

ويرغب النحاس في تدعيم صفوف ذئاب الحبل، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للمنافسة على المربع الذهبي الموسم المقبل.

يُذكر أن المقاولون أنهى الموسم المنقضي وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 15 مباراة.