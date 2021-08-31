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الكاظمي يحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات

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الكاظمي يحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات الكاظمي يحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات
حثّ رئيس العراقية، مصطفى الكاظمي، مواطني بلاده على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية إن مشاركة العراقيين في الانتخابات المقبلة «أمر في غاية الأهمية، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة»، حسب بيان حكومته.

وأضاف: «لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلية».

مصالح مشتركة

وقال الكاظمي:«هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة».

مضيفا أن «العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات، وحرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة».

تنافس

وأوضح الكاظمي: «ليس غريباً أن يكون هنالك تنافس بين الفرقاء السياسيين، ولكن من الغريب والمعيب أن يمسّ هذا التنافس العراق وشعبه، ولن نجامل على حساب الوطن مهما كان الثمن، ونخطو بالاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحققنا تقدماً كبيراً في هذا الملف رغم التدخلات السياسية»، مضيفا بأن الحكومة العراقية تعمل على تأمين «مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة».


الوطن السعودية

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