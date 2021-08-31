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"القحطاني" يشكر القيادة على إحداث 409 وظائف أكاديمية بجامعة جازان

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"القحطاني" يشكر القيادة على إحداث 409 وظائف أكاديمية بجامعة جازان "القحطاني" يشكر القيادة على إحداث 409 وظائف أكاديمية بجامعة جازان
مكّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عظيم الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة بإحداث "137" وظيفة أستاذ مساعد، و"272" وظيفة محاضر، ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي المقبل "1443/ 1444هـ".

وقال: إن الدعم الذي تحظى به جامعة جازان من القيادة الرشيدة، مكّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة.

وأضاف أن إحداث "137" وظيفة أستاذ مساعد، و"272" وظيفة محاضر، سيسهم بشكل جوهري في تعزيز الموارد البشرية ودعم المنظومة الأكاديمية بالكوادر الوطنية، لتواصل الجامعة رسالتها السامية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان، في ظل رؤية المملكة 2030.

ودعا الدكتور "القحطاني" المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه ازدهار الوطن وخير المواطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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