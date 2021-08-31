أخبار عاجلة

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو) -
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

Print
حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
مع أكثر من مليون ونصف قرص أمفيتامين عبر حدود المملكة

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1.526.952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723.210) بمنطقة جازان، و(232.742) بمنطقة تبوك، و(571.000) بالمنطقة الشرقية.

وقد تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الأثيوبية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان"

"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان"

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر