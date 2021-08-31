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اصيبت جماهير نادي الزمالك بصدمة مدوية بعدما تأكد اعتماد اشهار نادي الزمالك الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة كناد درجة ثانية مدي الحياة واشهاره وفقا لهذا البند المتفق عليه بشكل نهائي وبات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وقال مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإماراتي ان الاتفاق الأخيرة الذي تم ادارة الزمالك وأحد المستثمرين في الإمارات بانشاء نادي نادي تحت مسمي «الزمالك» في الإمارات إجراء عادي للغاية ويحق لاي مستثمر بملك اموال أو لدية اكاديمة لكرة القدم ان ينشئ نادي تحت أي مسمي.

وقال تلقينا طلبا بانشاء نادي في الإمارات باسم نادي الزمالك المصري وأبلغناهم ان النادي سيظل مدرج ضمن أندية الدرجة الثانية مدي الحياة ولن يسمح له بالتأهل لدوري الدرجة الاولي الرسمي أو دوري المحترفين الممتاز بالإمارات، وطلبنا موافقة رسمية من ادارة الزمالك خفوا من غضب جماهير الابيض في مصر والامارات وبالفعل تم عقد مؤتمر رسمي في القاهرة واعلنت لجنة الزمالك موافقتها على انشاء نادي الزمالك كناد درجة ثانية في الإمارات ووافقوا استمرار وضعه بهذه الشكل مدي الحياة .

وكانت لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب قد اعلنت أمس إنشاء ناد في الإمارات يحمل اسم الزمالك في حضور ابعد الاجتماع عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت،

من جانبه، رحب حسين لبيب عمرو مصطفى كامل وقال: ” لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية واليوم نقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”، وأشارلبيب إلى أن هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادي إيروسبورت