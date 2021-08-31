فريق طبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي ينقذ ساق شاب من البتر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمجهود الذي بذله فريق طبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحية لإنقاذ ساق شاب من البتر، وذلك ضمن سلسلة العمليات الدقيقة، التي يقوم بها أطباء المستشفى في الفترة الأخيرة.

وأشار الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، إلى نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في إجراء عملية إنقاذ ساق شاب «32 سنة»، مريض قدم سكرى ويعاني من تآكل بمفصل الكاحل لمدة 6 أشهر بالتزامن مع إصابته بالتهاب نيكروزى مزمن، حيث نجح الفريق الطبي في عمل سمكرة لمفصل الكاحل وإنقاذ القدم والساق، وتجنب اللجوء لعملية البتر.

وأوضح الدكتور شهاب الدين صلاح، مدير المستشفى، أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالته مستقرة.