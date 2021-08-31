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ضبط 152 برطمان عسل بدون تاريخ صلاحية في حمله تموينيه بمركز قلين

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ضبط 152 برطمان عسل بدون تاريخ صلاحية في حمله تموينيه بمركز قلين ضبط 152 برطمان عسل بدون تاريخ صلاحية في حمله تموينيه بمركز قلين

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تمكنت مديرية بكفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المحظور تداولها داخل مخزن بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركز قلين.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على الأنشطة التجارية والأسواق بدائرة مركز قلين، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة رضا داود وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية.

قامت الحملة بالمرور على مخزن بيع أدوية بيطرية بمركز قلين، وعُثرت بداخله على كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المحظور تداولها والاتجار فيها عبارة عن «جوتريل 10٪» سعة العبوة 1 لتر، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة بمواد ملونة غير مدون عليها أي بيانات تفيد نوع المواد الموجودة داخلها أو تاريخ الانتاج أو الصلاحية، بإجمالي مضبوطات 294 زجاجة.

وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1847 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ضبطت الحملة 152 برطمان عسل، و33 علبة شمع عسل أبيض، بإحدي محال بيع الأعلاف، بدائرة مركز قلين، وجميعها بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، وجري التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1848 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة العامة .

المصرى اليوم

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