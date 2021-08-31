دعمًا للتحول الرقمى..منظومة إلكترونية متطورة بديلة للكتاب الجامعي بجامعة طنطا

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صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم اعتماد منظومة بديلة إلكترونية متطورة للكتاب الجامعي دعمًا لمنظومة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة العمل بمؤسسات الدولة وإعمالا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن إلغاء الكتاب الورقي.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن المنظومة تضمن حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين بوضع QR code على صفحات الكتاب الإلكتروني لمنع تصويره وتداوله لغير الطالب، والإتاحة الكاملة للوصول للكتاب الإلكترونى من خلال منصات الجامعة الإلكترونية، تطبيق كافة معايير النشر للكتاب الإلكترونى طبقاً لما هو متعارف عليه لضمان جودة المحتوي.

وأضاف الدكتور محمود ذكي، أن المنظومة الإلكترونية المتطورة تستهدف سهولة وصول الطالب للكتاب الإلكترونى من خلال حسابه الرسمى على المنصة الرقمية للجامعة عن طريق استخدام كود التعريف الخاص بالطالب نفسه.