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يعد إصابتها بارتجاج في المخ..نجل نهال عنبر يطمئن الجمهور على حالة والدته الصحية

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يعد إصابتها بارتجاج في المخ..نجل نهال عنبر يطمئن الجمهور على حالة والدته الصحية يعد إصابتها بارتجاج في المخ..نجل نهال عنبر يطمئن الجمهور على حالة والدته الصحية

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طمأن الفنان حسام الحسيني، جمهور ومحبي والدته الفنانة نهال عنبر، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لإصابة بإرتجاج في المخ، أمس الإثنين، وذلك إثر استضدامها بالديكور الخاص بمسرحية «زقاق المدق» التي تشارك فيها الفنانة بمحافظة الإسكندرية، ما تسبب لها في حالة إغماء، وتم نقلها سريعاً إلى مستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالي.

ونشر «الحسيني» صورة لوالدته من داخل المستشفى، عبر خاصية «الأستوري»، بحاسبه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتب عليها قائلا :«الحمد الله هي أحسن دلوقتي» .

وكان المخرج عادل عبده، نشر صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وكان إلى جوارها للاطمئنان عليها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محسن محيي الدين، والمخرج عادل عبده.

وكتب عادل في تعليقه على الصورة «ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم، ادعوا لها بالشفاء العاجل».

المصرى اليوم

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