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«إس7» الروسية تعلن موعد بدء رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ

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«إس7» الروسية تعلن موعد بدء رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ «إس7» الروسية تعلن موعد بدء رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ

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أعلنت شركة الطيران الروسية «إس7»، الثلاثاء، عن موعد انطلاق رحلاتها الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وأكدت الشركة في بيان، أنها «فتحت المبيعات على الرحلات الجوية من موسكو إلى المنتجعات المصرية».

وقالت إنها «ستقوم بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة إلى الغردقة مرة واحدة في الأسبوع، وإلى شرم الشيخ مرتين في الأسبوع».

وأوضحت أن الرحلات من موسكو إلى الغردقة ستكون «مرة واحدة أسبوعيا ابتداء من 5 أكتوبر كل ثلاثاء، واعتبارا من 6 نوفمبر ستنطلق الرحلات يوم السبت بدلا من الثلاثاء».

وأضافت أن «الرحلات من موسكو إلى شرم الشيخ ستكون مرتين أسبوعيا ابتداء من 9 أكتوبر يومي الأربعاء والسبت، واعتبارا من 31 أكتوبر سيتم تسيير الرحلات مرتين أسبوعيا ولكن يومي الخميس والأحد بدلا من الأربعاء والسبت».

المصرى اليوم

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