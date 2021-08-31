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ختام دوري المصالح الحكومية بالقليوبية على ملاعب كفر الجزار

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ختام دوري المصالح الحكومية بالقليوبية على ملاعب كفر الجزار ختام دوري المصالح الحكومية بالقليوبية على ملاعب كفر الجزار

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شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الثلاثاء، ختام فعاليات دوري المصالح الحكومية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وأقيمت المباريات على ملاعب مركز شباب كفر الجزار، وذلك في إطار احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومي.

وقال الصبروط إن دورى المصالح الحكومية جاء فيه دورى خماسي كرة القدم ودورى تنس طاولة، بمشاركة ١٣ هيئة حكومية على مستوى المحافظة، حيث تم تقسيم الفرق إلى ٤ مجموعات، جاءت المجموعة الاولى مجلس مدينة بنها ومحكمة بنها وهيئة البريد ومديرية الإسكان، والمجموعة الثانية كلية الفنون التطبيقية ومستشفى الجامعة وشركة الكهرباء، والمجموعة الثالثة مديرية الشباب والرياضة والمحافظة والمصنع الحربي، والمجموعة الرابعة مديرية الري وشركة المياه ومديرية التربية والتعليم.

أسفرت النتائج في خماسي كرة القدم عن حصول شركة المياة على المركز الأول، والمصنع الحربي على المركز الثانى، ومديرية التربية والتعليم على المركز الثالث، ومجلس مدينة بنها على المركز الرابع.

وأسفرت نتائج دورى تنس الطاولة، عن حصول المصنع الحربي على المركز الأول، ومديرية الري على المركز الثانى، وشركة مياه الشرب على المركز الثالث، وهيئة البريد على المركز الرابع.

المصرى اليوم

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