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إعارة والتر بواليا مهاجم الأهلي إلى مالاتيا سبور التركي

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إعارة والتر بواليا مهاجم الأهلي إلى مالاتيا سبور التركي إعارة والتر بواليا مهاجم الأهلي إلى مالاتيا سبور التركي

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أنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى ، إعارة «والتر بواليا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادى «مالاتيا سبور» التركي لمدة عام بنية البيع.
وقام «توفيق» بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بما يحفظ حقوق الأهلي في كل الاتجاهات.

وخرج بواليا من حسابات الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى مؤخرا بعدما فشل فى تثبيت أقدامة بالرغم من حصوله على العديد من الفرص يتخذر المدير الفنى قرار باعارتة من أجل إفساح مكان فى القائمة لضم لاعب أجنبى جديد من الصفقات الجديدة بدل منه، كما تواصل لجنة التعاقدات مساعيها للانتهاء من ملف باقى اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدير الفنى وذلك فى إطار مساعى النادى لضخ دماء جديدة لصفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد .

المصرى اليوم

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