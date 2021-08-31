أخبار عاجلة

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو) -
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

أبها : الحميدي يواصل جولات معالجة التشوه البصري

Print
أبها : الحميدي يواصل جولات معالجة التشوه البصري أبها : الحميدي يواصل جولات معالجة التشوه البصري
واصل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جولاته التفقدية لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري بأحياء مدينة أبها وذلك ضمن جهود الأمانة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري و تعزيز دور القطاع البلدي في المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً بهدف تفعيل برنامج "جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وشملت الجولة التفقدية الوقوف على عدد من الطرق المحورية و المرافق العامة.

وشدد الحميدي خلال جولته على تكثيف الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ومعالجة الطرق والأرصفة المتهالكة وتكثيف الحملات لرصد المخالفات وإزالتها فورا .

و حث الحميدي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف مبادرة رصد التشوهات البصرية و معالجتها ، عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة