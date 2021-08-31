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طرح باقات متنوّعة من تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب فيتنام في تصفيات المونديال

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ابتداءً من 30 وحتى 75 ريالًا

طرح باقات متنوّعة من تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب فيتنام في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة السعودي الأول أمام نظيره الفيتنامي التي ستقام يوم الخميس القادم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن الدور الحاسم من تصفيات قطر 2022.

وسيتاح تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباراة عبر موقع "مرسول بارك" اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس.

وستتاح باقات متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 30 ريالًا سعوديًّا لتذاكر الأفراد في المدرجات "C، D، J، K"، و50 ريالًا لأفراد في مدرجات "E، I"، وعائلات مدرجات "B و L عوائل فقط"، و75 ريالًا لتذاكر أفراد في مدرجات "A وF وG" وعوائل "A وM".

واشترطت وزارة الرياضة لدخول الجماهير للملاعب يجب أن يكون الشخص تجاوز الـ12 عامًا، وأكملوا الحصول على "جرعتين" من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، إبراز تطبيق توكلنا، ارتداء الكمامة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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