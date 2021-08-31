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قبل شهر على الانتخابات.. "بوتين" يكافئ العسكريين بمنح مالية

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قبل شهر على الانتخابات.. "بوتين" يكافئ العسكريين بمنح مالية قبل شهر على الانتخابات.. "بوتين" يكافئ العسكريين بمنح مالية
تكلّف خزينة الدولة أكثر من 500 مليار روبل

قبل شهر على الانتخابات..

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بدفع مكافأة مالية للعسكريين ولعناصر قوات الأمن بعد أسبوع على منح مساعدة للمتقاعدين، في خطوة تأتي قبل أقل من شهر على انتخابات تشريعية حساسة.

وتنتمي هذه الفئات من الشعب عادة إلى القاعدة الناخبة التقليدية للحزب الحاكم " الموحدة"، الذي يواجه تدنياً في شعبيته على خلفية تراجع مستوى المعيشة منذ 2014 وارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسيتلقى كل العسكريين وعناصر الأمن في سبتمبر مبلغ 15 ألف روبل (170 يورو) بحسب مراسيم نشرها "الكرملين" تأتي إثر إعلانات في هذا الصدد قام بها الرئيس الروسي في الأسابيع الماضية خلال مؤتمر "روسيا الموحدة".

وسبق أن أمر "بوتين" بمنح مساعدة بقيمة 10 آلاف روبل (110 يورو) للمتقاعدين.

ورغم أن عدد المستفيدين لم يعلن، إلا أن روسيا تضم نحو 42 مليون متقاعد و1.7 مليون شرطي وعسكري وعنصر حرس وطني على الأقل.

وأوضح المسؤول في مجلس النواب المكلف الموازنة أندريه ماكاروف، أن هذه المكافآت ستكلف أكثر من 500 مليار روبل أي 5.77 مليار يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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