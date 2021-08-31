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الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي

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الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي
شدّد على وقوفه إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي

أدانت الأردن الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية ، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخّخة المسيرة، وكان آخرها استهداف مطار أبها الدولي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع جميع القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأنّ أمن البلدين واحد لا يتجزّأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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