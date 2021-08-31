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الجيش السوري يكثف هجومه على جيب للمعارضة المسلحة بجنوب غرب البلاد

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الجيش السوري يكثف هجومه على جيب للمعارضة المسلحة بجنوب غرب البلاد الجيش السوري يكثف هجومه على جيب للمعارضة المسلحة بجنوب غرب البلاد

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ذكر سكان ومصادر في الجيش والمعارضة أن قوات خاصة سورية كثفت اليوم الثلاثاء هجومها على جيب في جنوب غرب البلاد على الحدود مع الأردن وإسرائيل بمساعدة فصائل مسلحة موالية لإيران.

وتصاعدت حدة القتال هذا الأسبوع بعد انهيار خطة سلام روسية كانت تهدف لتجنب شن هجوم شامل على درعا البلد، وهي المنطقة المحورية في مدينة درعا التي تتحدى سلطة الدولة منذ استعادة قوات الرئيس بشار الأسد السيطرة على محيطها في محافظة درعا عام 2018.

وقال شهود ومصادر في الجيش إن الفرقة الرابعة في الجيش والموالية لإيران وتدعمها فصائل محلية مسلحة تمولها طهران أطلقت العشرات من الصواريخ بدائية الصنع على درعا البلد.

وقالت مصادر الجيش إن القوات التي طوقت المعقل الحضري للمعارضة المسلحة على مدى الشهرين المنصرمين أتت بتعزيزات أمس الاثنين قبل شن هجوم نهائي على قلب درعا.

المصرى اليوم

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